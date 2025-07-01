Турецкую Анталью атаковали клещи. На нашествие кровососущих насекомых пожаловались отдыхающие на популярном курорте.

Как передает Day.Az, об этом пишет портал Antalyahakkında.

Инцидент произошел на пляже Сарысу, одна из его посетительниц обнаружила клеща у себя на одежде. Убрать насекомое у женщины получилось не с первого раза.

Нашествие клещей - редкость в южных регионах Турции. Традиционно эти насекомые угрожают жителям северных провинций страны, но в 2024 году массовое скопление вредителей заметили в Стамбуле и средиземноморских районах. Власти страны связывают это с аномальной жарой.

Жителей и гостей турецких курортов призвали внимательно осматривать тело и одежду после посещения парков и лесов.