В Баку состоялся юбилейный вечер Фируза Алиева

В Международном центре мугама состоялось торжественное празднование 75-летия народного артиста, виртуозного исполнителя на таре Фирузa Алиева, сообщает Day.Az.

В ходе мероприятия был показан небольшой фильм, отражающий творческий путь Мастера. Поздравления в адрес юбиляра прозвучали от депутата Милли Меджлиса Зияда Самедзаде, народного артиста Вамига Мамедалиева и заслуженного артиста Рази Шукюрова, которые отметили выдающуюся роль Фирузa Алиева в искусстве исполнения на таре. Было подчеркнуто, что выступления одного из ярчайших представителей национальной инструментальной школы всегда встречаются с неподдельной любовью и вниманием.

В этот вечер на сцене выступили народная артистка Гюльянаг Мамедова, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, заслуженная артистка Нурия Гусейнова, а также солисты Международного центра мугама Сабина Арабли, Миралам Мираламов, Гусейн Меликов, исполнители Хумай Гадимова и Эмин Бадалов.

В завершение юбилейного вечера Фируз Алиев выразил благодарность организаторам и вместе со своими сыновьями Али и Аббасом исполнил композицию из произведений великого композитора Узеира Гаджибейли. Под управлением руководителя вокальной группы Ровшана Гурбанова певцов сопровождал инструментальный ансамбль.

Фируз Алиев продолжает путь великих мастеров исполнения на таре, создавая свой неповторимый стиль и завоёвывая искреннюю любовь зрителей. Его богатое творческое наследие служит настоящей школой для молодых таристов - в каждом его исполнении мугам звучит с особой страстью и вдохновением.

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