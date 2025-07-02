Макрон умолял Трампа заткнуть Кэндис Оуэнс

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, которая выпустила скандальное расследование о жене французского президента Брижит Макрон (Кэндис утверждала, что та была мужчиной, сменившим пол), сделала новое громкое заявление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Комсомольскую Правду, по словам журналистки, ей позвонил лично президент США Дональд Трамп - попросил ее не форсировать тему Брижит по личной просьбе Эммануэля Макрона. Причем француз, чтобы попросить об этом, воспользовался визитом в Белый дом!

Кэндис рассказала подписчикам: в один прекрасный день ей набрал сам Дональд Трамп. И с ходу принялся рассказывать о встрече с Макроном в Белом доме (она состоялась 24 февраля этого года - Ред.)

Президент Франции, по словам Трампа, попросил его уделить минутку совершенно конфиденциальному разговору.

- Господин президент, вы знаете Кэндис Оуэнс?, - поинтересовался француз.

- Да, конечно, а в чем дело?

Тут Эммануэль в лоб попросил Дональда сделать так, чтобы Кэндис перестала говорить о Брижит.

Заметим, что выпуски Оуэнс на тему "Брижит Макрон родилась мужчиной*" набрали на разных платформах миллионы просмотров. Чтобы предотвратить публикацию, на нее выходили адвокаты четы Макрон, но не смогли повлиять на журналистку.

Так вот, дальше Трамп стал давить на жалость: Брижит Макрон - пожилая женщина, на ней сильно сказываются пересуды. "Я видел ее вблизи, я обедал с ней наверху Эйфелевой башни - и она выглядит как женщина!" - убеждал Кэндис президент.

Но журналистка сдаваться не собиралась. Это во Франции Макрон смог разогнать тех, кто расследовал мутную историю Брижит: против кого-то возбудили дела, а кто-то был даже вынужден бежать за границу. В Америке все же ситуация другая.

Оуэнс объяснила Трампу: Брижит Макрон обращалась к услугам потрясающего врача, который специализируется на смене пола и феминизации внешности. И пошутила: "Не моя вина, что Эммануэль Макрон женился на ком-то, у кого был мужской орган".

Дональд в итоге предложил Кэндис подобие сделки. Мол, ему еще долго работать с Макроном, и у них большая предыстория хороших отношений. И если журналистка пойдет навстречу, то Трамп отплатит ей интервью.

"Судя по всему, у меня хорошие рейтинги, если меня просит об одолжении президент", - завершила свой рассказ Оуэнс.