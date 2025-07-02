На ряде улиц Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

5) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы.