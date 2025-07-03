Лось может оказаться в числе охраняемых видов в Швеции

Национальная Красная книга Швеции в 2025 году может пополниться новым крупным видом - лосем.

Как передает Day.Az, по предварительной оценке Биоцентра данных о видах, численность лося в стране сократилась на 20% за последний 21 год, что соответствует критериям для включения в список.

Причиной снижения популяции стала целенаправленная политика по уменьшению давления на леса, особенно со стороны землевладельцев. Несмотря на это, по оценкам, в Швеции все еще насчитывается 300-400 тысяч лосей, и северная популяция остается стабильной. Однако климатические изменения и конкуренция с другими оленевыми видами могут в будущем ослабить популяцию на юге страны.

По сравнению с лосем, ситуация для менее известных видов - насекомых, рыб и морских млекопитающих - еще тревожнее. В список внесены десятки видов насекомых, пострадавших от изменений в сельском и лесном хозяйстве. Особую тревогу вызывает морская свинья в Балтийском море, где ее численность резко упала, в основном из-за прилова в рыболовстве.

Также ухудшилось положение у некоторых промысловых рыб: сельди, лосося, форели, сайды и морского языка - все они теперь классифицируются как уязвимые. В то же время 210 видов могут быть исключены из списка благодаря успешным природоохранным мерам. Среди них - выдра, численность которой начала расти после запрета на охоту в 1970-х годах.

Эксперты подчеркивают необходимость более амбициозной политики в области охраны природы, чтобы обеспечить долгосрочное сохранение биоразнообразия.