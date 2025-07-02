https://news.day.az/world/1765012.html Кратер Этны засняли с максимально близкого расстояния - ФОТО - ВИДЕО Один из кратеров Этны удалось заснять с максимально близкого расстояния. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых кратеров, в среднем раз в три месяца из какого-либо кратера извергается лава.
Кратер Этны засняли с максимально близкого расстояния - ФОТО - ВИДЕО
Один из кратеров Этны удалось заснять с максимально близкого расстояния.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых кратеров, в среднем раз в три месяца из какого-либо кратера извергается лава. Примерно раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо посёлок, потому что склоны Этны густо населены.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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