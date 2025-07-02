Кратер Этны засняли с максимально близкого расстояния

Один из кратеров Этны удалось заснять с максимально близкого расстояния.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых кратеров, в среднем раз в три месяца из какого-либо кратера извергается лава. Примерно раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо посёлок, потому что склоны Этны густо населены.

Представляем вашему вниманию данное видео: