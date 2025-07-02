https://news.day.az/society/1764942.html Минобразования Азербайджана прокомментировало распространяемую информацию об обучении на русском языке Министерство науки и образования Азербайджана прокомментировало распространяемую информацию о "прекращении обучения на русском языке", сообщает Day.Az. "При распространении подобных новостей необходимо ссылаться только на официальные источники", - говорится в сообщении ведомства.
Минобразования Азербайджана прокомментировало распространяемую информацию об обучении на русском языке
Министерство науки и образования Азербайджана прокомментировало распространяемую информацию о "прекращении обучения на русском языке", сообщает Day.Az.
"При распространении подобных новостей необходимо ссылаться только на официальные источники", - говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что в социальных сетях и некоторых СМИ опубликована информация о распространении т.н. "официального уведомления" касательно "приостановления обучения на русском языке в средних и высших учебных заведениях Азербайджана".
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