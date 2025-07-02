Мои ишаки - куда хочу, туда и ставлю,

Автор: Фуад Ахундов, политолог

Трагические новости из Екатеринбурга продолжают оставаться в центре внимания азербайджанской общественности. Официальная версия как минимум вызывает вопросы. Российские правоохранительные органы, а точнее, Следственный комитет, внезапно решили вернуться к расследованию убийства, совершенного четверть века назад - в 2001-м году. И устроили массовую облаву на проживающих в Екатеринбурге азербайджанцев. "Под маховик" попали даже те, кто на момент убийства ещё даже в школу не ходил - с издевательской формулировкой "вам отец что-то рассказывал". Уже при задержании два человека погибли - по словам их родственников, умерли под пытками. Ещё трое позже скончались в больнице. Задержано около 50 человек.

Конечно, в практике правоохранительных органов случается возобновление расследования по, казалось бы, давно закрытому уголовному делу. Выясняются какие-то новые обстоятельства, всплывают новые факты... Но то, что происходит в Екатеринбурге, имеет совсем другое название - этнически мотивированные репрессии. Людей "загребают" только за то, что они по национальности азербайджанцы и проживают в России. Иначе невозможно объяснить, почему под следственный маховик по возобновленному расследованию убийства, совершенного в 2001-м году, попадают те, кто был тогда в детсадовском возрасте.

И нет сомнений, что одним из основных организаторов и дирижеров здесь является Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ.

Бастрыкин, как напоминают эксперты, стоял и стоит за "антимигрантской" политикой Кремля. Более того, свое пещерную неприязнь к "мигрантам" глава Следкома не стесняется демонстрировать открыто. Так, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, Бастрыкин обрушился на центральноазиатских мигрантов с паспортами РФ. Он назвал их "так называемыми русскими" и заявил, что "как можно больше" из них нужно отправить на войну в Украину.

Восполнить резерв "пушечного мяса" за счёт мигрантов господин Бастрыкин пытается уже давно. И хвастливо заявляет, что с октября 2023 г. "30 000 недавно натурализованных мигрантов" зарегистрировали для службы, а 10 000 уже отправлены "на спецоперацию". Более того, есть серьезные сведения, что на украинскую войну отправляют и мигрантов, не имеющих российских паспортов - их заставляют подписывать "контракты" с российской армией под угрозой депортации. Некоторые силовики идут ещё дальше и обещают "найти наркотики". Во многом с подачи Бастрыкина в политический лексикон вброшен фашистский термин "этнические преступные группировки". Кроме того, Бастрыкин постоянно выступает с требованиями к депутатам Госдумы остановить "поток мигрантов", которых обвиняет во всех смертных грехах, включая "захват территории" и... "строительство мест поклонения". Проще говоря, Бастрыкин не может пережить, если в каких-то кварталах или районах российских городов мигрантов оказывается слишком много, а тем более если там появляется мечеть. То есть, в его логике, церкви, например, в Баку или в Ташкенте, существовать могут, а вот мечети в Москве - уже ни-ни.

И вот что-то подсказывает, что сотрудники ведомства Бастрыкина не торопились, как в американских фильмах, говорить, что обвиняемые имеют право хранить молчание, что они могут пригласить адвоката и т. д. Все было грубее и проще - прижали голову сапогом, как сейчас рассказывают члены семьи Сафаровых, избиение до перелома рёбер, пытки электротоком... Классическое свидетельство, как дёшево в сегодняшней России стоит человеческая жизнь. И то, что от задержанных, по многим свидетельствам, требовали подписать контракты для отправки на украинскую войну, тоже симптоматично, особенно если подсчитать, сколько человек теряет Россия в "мясных штурмах" на украинской войне.

И вот с такими ксенофобскими заявлениями выступает не сапожник у вокзала, не очередной блогер или даже не журналист издания определённого пошиба, а персонаж, занимающий весьма высокий пост с огромными полномочиями. Ещё на стадии создания Следственного комитета эксперты предупреждали: такой следственный "монстр" создает слишком хорошие условия для произвола. А теперь этот произвол оказался этнически мотивированным.

Ещё один показательный факт из биографии Бастрыкина. Из разряда "не для слабонервных". 22 марта 2024 г. происходит террористический акт в "Крокус Сити". Более 100 погибших. Огромная трагедия. Через несколько дней Следком гордо объявил об аресте подозреваемых - выходцев из Таджикистана. При этом одному из задержанных выдавили глаз, другому отрезали ухо и заставили съесть. Но никакой проверки, насколько законно действовали силовики, Следком проводить не стал.

И, наконец, нельзя не упомянуть "особую любовь" господина Бастрыкина именно к азербайджанской диаспоре в России.

В ноябре 2023 г., опять-таки с подачи Бастрыкина российские силовики устраивают "жёсткие рейды" на азербайджанские свадьбы в российских городах. Вначале запускают официальную версию, будто бы ищут "уклонистов от призыва". Но почему именно на азербайджанских свадьбах, не объясняется. Затем новые объяснения: оказывается, российские силовики ведут розыск некоего Турала Мамедова, которого называют то "треш-блогером", то "руководителем молодёжной банды". Позже Мамедов был задержан, но рейды на свадьбы продолжались. Причём силовики вели себя очень жёстко, после "общения" с ними многим требовалась медицинская помощь.

В ноябре 2024 г. последовал новый скандал. В сеть залили видео, где несколько молодых людей - как выяснилось потом, студентов московского финансово-юридического университета МФЮА - завернувшись в азербайджанский флаг, якобы скандируют "Аллах Акбар" и "резать русню". Следком оперативно возбуждает уголовное дело по обвинению в экстремизме. При этом даже пользователи соцсетей сразу же обратили внимание, что звук на картинку "наложен", то есть запись представляет собой откровенный фейк. Но только через несколько дней, на фоне жёсткой реакции и общественности, и официальных структур, ведомство Бастрыкина вынуждено было признать, что скандировали студенты всего-навсего "Да здравствует Азербайджан!". В чем нет никакого криминала.

Ещё раньше, в мае 2021 г., в Новосибирске дорожный автоинспектор остановил автомобиль Toyota с затемненными стёклами и зажженными фарами. Водителя поволокли к полицейской машине. Пассажиры попытались вступиться. Итог: девятнадцатилетнего Векила Абдуллаева убили выстрелом в голову. При этом у него оружия не было. Автоинспектора даже не наказали. Зато длительные сроки лишения свободы получили водитель и пассажир Toyota - тоже азербайджанцы по национальности.

Теперь - новый инцидент, уже в Екатеринбурге, уже с пятью погибшими, полусотней задержанных и масштабными последствиями для двусторонних отношений Азербайджана и России: вызов в МИД Азербайджана временного поверенного в делах РФ, отмена визита российского вице-премьера Оверчука в Азербайджан и азербайджанской парламентской делегации - в РФ, приостановка по линии министерства культуры мероприятий с участием российских артистов... "Спасибо" господину Бастрыкину.

Но тут возникает вопрос: каким образом Бастрыкин, со своими ксенофобскими взглядами, с чудовищным количеством "ляпов", которые потом приходится разгребать на весьма высоком уровне и далеко не всегда получается "разгрести" без последствий для двусторонних отношений, продолжает занимать свой немаленький пост? Почему никто не спешит его одёрнуть? Наконец, что ещё должен натворить господин Бастрыкин, чтобы был поставлен вопрос о его отстранении от должности?

А тем временем в России пришёл в действие "болтающий класс". Усиленно гавкают на Азербайджан разного рода пропагандисты. А теперь ещё в компанию включился вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, который сделал просто хамское заявление: "вы вообще в своем уме там, в дипломатических ведомствах соседних стран?", "пора гнать в шею все эти диаспоры, которые давно превратились в государство в государстве", " а теперь их историческая родина ещё и ультиматумы нам ставят! Вы чего, охамели уже?" А затем пообещал: " Операция в Екатеринбурге - это только начало".

Пётр Толстой уже не в первый раз отметился хамскими заявлениями в адрес Азербайджана. И зная, что его супруга - этническая армянка, можно понять, откуда растут ноги, уши и всё остальное подобного прилюдного хамства. Но все же сей персонаж - не частное лицо. Он - вице-спикер Госдумы. И тут уже не получится не спросить: это только его личная позиция? Почему до сих пор никто не попытался урезонить этого персонажа, у которого слишком сильно взыграли родоплеменные чувства по линии жены? В российской политической верхушке вообще знают такие слова, как официальная позиция, фракционная политика, политическая ответственность, наконец, нормы приличия?

Несмотря на весь трагизм ситуации, не получится не вспомнить некогда популярный анекдот. В кабинет к Микояну заходит посол США Аверелл Гарриман и видит, что у него чернильница стоит на шкафу. Спрашивает, почему так, Ворошилов отвечает: моя чернильница, куда хочу, туда и ставлю. Потом Гарриман заходит к Молотову, у которого чернильница стоит под столом. Тоже спрашивает, почему, и получает такой же ответ: моя чернильница, куда хочу, туда и ставлю. Наконец Гарриман добирается до Сталина и интересуется: почему у Микояна чернильница на шкафу, а у Молотова под столом? Сталин отвечает: ишаки! На что Гарриман спрашивает: а почему вы их на таких высоких постах держите? Сталин отвечает: мои ишаки, куда хочу, туда и ставлю.

Так что вынуждены озвучить совсем уж неприятный вопрос: в Москве действительно полагают, что можно сохранять дружеские отношения со страной, где глава Следственного комитета - Бастрыкин, а вице-спикер - Пётр Толстой?