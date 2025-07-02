В Лачине прошла панельная сессия на тему "Роль женщин в развитии градостроительного планирования"

В рамках Женского форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Лачине состоялась панельная сессия на тему "Роль женщин в развитии градостроительного планирования".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на сессии под модераторством главы Управления экономического сотрудничества МИД Азербайджана Эльмара Мамедова обсуждались темы "Как лидерство женщин может повлиять на устойчивое градостроительное планирование?" и "Какова роль женщин в создании здоровых и климатоустойчивых городов?".

В обсуждениях приняли участие председатель Национальной комиссии Пакистана по положению женщин (NCSW) Уме Лайла Азхар, заместитель председателя Комитета по делам женщин и семьи Таджикистана Чаманоро Одиназода, заместитель руководителя Аппарата Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Гюльшан Рзаева, заместитель директора отдела международных связей министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана Марал Яйлиева, представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Насар Хаят и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Азербайджану Ханде Харманджи.

Начальник Управления экономического сотрудничества министерства иностранных дел Эльмар Мамедов в своем выступлении отметил возможность создания Организацией экономического сотрудничества (ОЭС) новой платформы на фоне развития градостроительства. Он отметил, что в связи с этим в западном регионе существует также ряд других форматов. "Роль женщин в развитии градостроительной сферы очень важна. В прошлом году Азербайджан выступил с важной инициативой в рамках мероприятия COP29. Вопрос нашел отражение в многосекторном плане действий. Около 200 сторон утвердили это заявление. К этому заявлению присоединились 54 страны. В том числе было подготовлено заявление, охватывающее 100 городов", - сказал он.

Заместитель руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Гюльшан Рзаева отметила, что к 2040 году 70 процентов населения мира будет жить в городах.

"Поэтому мы должны реагировать на новые вызовы. Азербайджан, как и в других секторах, ведет активную работу и в области градостроительства. Развитие женщин в рассматриваемой сфере находится на высоком уровне", - сказала она.

Также она отметила, что в городах существует разница среди мужчин и женщин с точки зрения доступа к услугам. Доступ женщин к услугам находится в центре внимания стран, включая, Азербайджан и международных организаций.

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