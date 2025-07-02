https://news.day.az/world/1764908.html

Десятки тысяч домов остались без света в Австралии - ВИДЕО

Свыше 35 тыс. домов в Австралии остались без электричества из-за ливней и ветра. Как передает Day.Az, об этом сообщили аварийные службы. Кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что минувшей ночью почти 3 тыс. человек обратились за помощью спасателей. Представляем вашему вниманию данное видео: