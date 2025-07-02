Десятки тысяч домов остались без света в Австралии

Свыше 35 тыс. домов в Австралии остались без электричества из-за ливней и ветра.

Как передает Day.Az, об этом сообщили аварийные службы. Кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что минувшей ночью почти 3 тыс. человек обратились за помощью спасателей.

Представляем вашему вниманию данное видео: