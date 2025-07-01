https://news.day.az/society/1764742.html В Гяндже произошел несчастный случай В Гяндже женщина скончалась в результате несчастного случая. Как передает Day.Az, случай был зафиксирован в поселке Ени, где проживают бывшие вынужденные переселенцы. Уроженка Ходжалинского района Наиля Багирова (1974 г.р.) упала по неосторожности в своем доме.
В Гяндже произошел несчастный случай
В Гяндже женщина скончалась в результате несчастного случая.
Как передает Day.Az, случай был зафиксирован в поселке Ени, где проживают бывшие вынужденные переселенцы.
Уроженка Ходжалинского района Наиля Багирова (1974 г.р.) упала по неосторожности в своем доме. Женщину доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, но спасти ее жизнь не удалось. Н.Багирова скончалась в медучреждении.
По данному факту ведется расследование.
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