В Гяндже произошел несчастный случай

В Гяндже женщина скончалась в результате несчастного случая.

Как передает Day.Az, случай был зафиксирован в поселке Ени, где проживают бывшие вынужденные переселенцы.

Уроженка Ходжалинского района Наиля Багирова (1974 г.р.) упала по неосторожности в своем доме. Женщину доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, но спасти ее жизнь не удалось. Н.Багирова скончалась в медучреждении.

По данному факту ведется расследование.