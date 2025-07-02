Саргсян обвинен в коррупции

Сержа Саргсяна, экс-президента Армении, официально обвинили в крупной коррупционной схеме. Как установил Антикоррупционный комитет Армении, будучи на высоких государственных постах - министром обороны, премьер-министром, а затем и президентом - он систематически использовал своё влияние для личного обогащения через аффилированные компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, центральным эпизодом дела стал проект битумного завода в Суренаване, реализованный через доверенное лицо М. Б., с участием офшорных фирм. Следствие утверждает, что Саргсян не только координировал создание компании, но и потребовал передать часть долей в пользу фирмы, связанной с его родственником и сыном Роберта Кочаряна - как взятку. Позже, уже в 2015 году, активы завода и сеть АЗС были переоформлены на компанию, связанную с его зятем, получившей фактическую монополию на бензиновом рынке страны.

Помимо этого, Саргсян организовал выдачу $14 млн кредита через банк своего близкого друга и добился передачи $6 млн в адрес сына Кочаряна - на основе поддельного договора займа. Таким образом, речь идет о многоуровневой коррупционной сети, охватывающей как внутренние активы, так и иностранные инвестиции.

Теперь, после завершения расследования, дело передано в Антикоррупционный суд Армении. Сержу Саргсяну инкриминируется получение взятки в особо крупном размере, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности, что прямо противоречит действующему законодательству страны.

Напомним, что Серж Саргсян, как и Роберт Кочарян, на протяжении многих лет выстраивал систему, при которой государственные ресурсы использовались как личный источник обогащения.