Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Есть люди, чья речь похожа на яд, впрыснутый прямо в вены общества. Она заражает недоверием, коверкает правду, уродует здравый смысл, превращая человека в дрожащую куклу без воли и разума. Эта отрава не убивает сразу - она медленно сжигает изнутри способность отличать истину от грязной спекуляции.

Сегодня этим словесным ядом щедро поливает Юрий Подоляка - субъект, который вообразил себя властелином аналитики, хотя годится лишь на роль зычного сутенёра дешёвой паники. В своей последней репризе, воняющей прокуренным подвалом и кислятиной просроченного самогона, Подоляка излил на головы доверчивой публики зловонную смесь паранойи и безграмотности. Он ухитрился заявить, будто каких-то уголовников, задержанных в Екатеринбурге, можно якобы использовать, чтобы "выйти" прямо на руководство Азербайджана. Это даже не бред - это издевательство над здравым смыслом, это плевок в лицо элементарной логики и сознательный удар по самой сути рассудка.

Подоляка размазал по экранам своих адептов дурно пахнущую субстанцию, не потрудившись проверить ни законы, ни хронологию, ни дипломатическую практику, существующую уже десятки лет. Посольство Азербайджана, руководствуясь Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года, просто запросило доступ к своим гражданам - это обычная, рутинная, отточенная процедура, которой пользуются все страны мира, от Новой Зеландии до Японии. Но в воспалённом воображении Подоляки этот прозрачный, международно закреплённый шаг превратился в некий "сговор" Алиева с уралмашевскими зарезателями.

Так рождаются легенды из тухлого дыма, когда пропагандист с манией величия, потерявший грань между собственным мифом и правдой, решает, что имеет право оплевать целую страну, превратить в грязную инсинуацию её президента и нарисовать картину, которой позавидовали бы самые безумные конспирологи. Этот дым не уходит сам. Его надо развеять - словом, фактом, правдой, пока он не задушил насмерть способность слышать разумные голоса.

Это даже не фэнтези. Это интеллектуальный дефолт, публичная капитуляция перед собственным невежеством.

Согласно официальным данным Следственного комитета РФ за июнь 2025 года, речь идёт о задержанных, которые якобы занимались рэкетом и торговлей наркотиками, причём их преступления фиксировались с 2001 года. Они действовали в Екатеринбурге автономно, как это и принято для большинства этнических ОПГ. Ни один из протоколов допросов не содержит даже намёка на связь с какими-либо государственными органами Азербайджана. Более того, статистика МВД РФ показывает: 97% подобных группировок полностью локализованы в российской криминальной среде и не имеют управленческих связей с исторической родиной своих участников.

Подоляка пренебрёг всем этим фактажом. Ему нужен был не анализ, а истерика. Ему нужен был скандал, нужен хайп, нужна липкая популярность на кровавом криминальном сюжете.

Он состряпал нарратив про то, что арест бандитов якобы связан с задержанием в марте 2025 года Захираддина Ибрагими - талышского якобы "активиста", экстрадированного по линии Интерпола. Эту экстрадицию подтвердили официальные бюллетени самого Интерпола и пресс-службы МВД Азербайджана - доступные, между прочим, каждому желающему. Никаких похищений, никаких "выкрадываний" Ибрагими из России не было и быть не могло. Всё шло по протоколу международного розыска.

Но разве Подоляке важны факты? Нет. Он плюнул и на факты, и на здравый смысл. Он построил зловонную конструкцию, где фантазия перескакивает из одной нелепости в другую. Подоляка топчется по здравому смыслу с маниакальным упорством. Он унижает российские спецслужбы, фактически заявляя, что ФСБ и МВД настолько бездарны, что только через каких-то уголовников смогли "выйти" на властные структуры дружественного государства. Это плевок в лицо правоохранительной системе России, и в этом мерзком плевке чувствуется отчаянная тяга Подоляки к дешевому хайпу.

Такие, как он, - это ржавые лезвия информационной войны. Они заносятся над обществом, чтобы сеять страх, подогревать вражду, разрушать мосты. Подоляка - не просто плохой блогер, он опасен, потому что торгует ненавистью, пытаясь посеять рознь там, где тысячи людей строят взаимное уважение и сотрудничество.

Азербайджан, чьё руководство и дипломатические службы действуют строго по международным нормам, не заслуживает подобных спекуляций.

Я заявляю предельно жёстко: версия Юрия Подоляки - это ничтожная помойка, нагромождение дешёвых страшилок без единого документа, без единого доказательства, без малейшего уважения к аудитории. Это словесная гниль, которая всплывает от жары и начинает вонять на весь квартал.

Он пытается превратить своих слушателей в испуганное стадо, внушить им, что вокруг глобальные криминальные сговоры, что любой азербайджанец - это потенциальный наёмник и пособник спецслужб. Эта риторика опасна. Она угрожает межнациональному миру. Она способна вбить клин между народами, и в этом её самый страшный яд.

Подоляка - это дешёвый чумной доктор, который продаёт своим подписчикам отравленный эликсир страха. Его нужно разоблачать и прижимать к стенке, как разносчика заразы. Потому что пока он остаётся без ответа, он продолжит скармливать людям эту плесень.

Не боюсь сказать это прямо: подобные "версии" - это канализационные выбросы, которые обязаны быть смыты из публичного поля, пока они не заразили умы тысяч и не превратили нормальных людей в озлобленных и растерянных рабов конспирологической шизофрении.

Потому что... это - не ошибка системы. Это и есть сама система. Система, для которой человеческая жизнь - мелкая разменная монета. В Екатеринбурге эта система явила своё омерзительное, звериное лицо, вымазанное кровью, заплеванное страхом, но всё равно гордое собственной безнаказанностью.

В ту ночь, когда погибли двое росгвардейцев, оперативники, ОМОН и ФСБ уже знали, что им нужен "азербайджанский след". Не было важно, кто виноват - была важна национальность. Им нужно было закрыть отчёт, отрапортовать о раскрытии, показать начальству - мол, всё под контролем. Под контроль попали братья Сафаровы: Эмиль, Эльвин и их родственник Мехман. Заодно прихватили ещё два десятка людей азербайджанского происхождения. Чистка. Зачистка. Охота.

36 часов. Вы только вдумайтесь. 36 часов людей держали с мешками на голове, избивая их дубинками по ногам и ступням, чтобы не осталось следов на теле - как в застенках НКВД. Электрошокеры, угрозы изнасиловать их матерей и жён. Это не выдумка, это зафиксировано адвокатами. Вот слова защитника Рустама Шарафутдинова, который видел Сафаровых после пыток: "Они задыхались, били их так, чтобы не осталось синяков, но всё равно остались кровоподтёки. Им не давали даже воды. Они были в состоянии полного физического уничтожения".

Это что? Борьба с преступностью? Нет. Это садизм, возведённый в ранг государственной политики.

И когда выяснилось, что у Сафаровых алиби - видеозаписи с парковки доказывали, что они не могли быть на месте убийства - следствие даже не поморщилось. ФСБ, как сообщает "Новая газета", просто "нашла" в их машине пистолет с отпечатками Сафарова. Но экспертиза показала, что эти отпечатки были налеплены уже после изъятия оружия. Свежая смазка, кровь, которая не совпадала с анализами - всё говорило о том, что вещдок тупо сфабриковали.

По качеству фабрикации это чистейший 1937-й год. Ментальность, при которой "надо найти виновного, иначе начальство снимет", приводит к этническому отбору, садизму и юридическому беспределу.

Троих убили. Просто убили. Остальные - выжили, но прошли через ад.

50 человек - именно столько азербайджанцев задержали в Екатеринбурге и ближайших районах за неделю после убийства росгвардейцев. Из них 30 избиты, 12 отправились в больницу, 5 человек вывезли в неизвестные спецприёмники без статуса, без адвокатов, без уведомления родственников.

Это этническая зачистка. Иначе это не назовёшь.

ФСБ координировала всё. Людей пугали депортацией родных, угрожали возбуждением дел о "финансировании терроризма" против азербайджанского бизнеса. Когда адвокаты и правозащитники пожаловались, Следственный комитет и прокуратура молниеносно вернули заявления обратно в ФСБ и МВД. Результат? Правильно: ни одно дело по фактам пыток и убийств не возбуждено.

"Система сама себя не накажет", - сказал правозащитник Дмитрий Казаков.

И он абсолютно прав.

Пока в Екатеринбурге похоронные команды в погонах ломали черепа, фальсифицировали отпечатки, уничтожали алиби, прокуроры и следователи цинично отказывались даже принять заявления о преступлении.

Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых, которые впоследствии доставили в Азербайджан, показали всю правду без прикрас. Переломы рёбер, тяжёлые тупые травмы грудной клетки, множественные синяки. У одного из погибших вообще не обнаружили одно ребро - оно просто исчезло. Второй умер от геморрагического и травматического шока. Судебно-медицинские эксперты Минздрава Азербайджана подтвердили следы жестоких побоев тупыми предметами. И это только то, что удалось официально вскрыть и зафиксировать.

Генеральная прокуратура Азербайджана уже возбудила уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Российская сторона - полное молчание. Ни стыда, ни совести. Ни малейшего движения в сторону расследования.

Почему это вызывает ужас?

Потому что убиты как минимум трое безоружных людей. Десятки других избиты, унижены, выжаты как тряпки. Фальсификация улик велась прямо под камерами. А государственный аппарат демонстративно отказался даже признавать эти преступления.

Это не правосудие. Это - террор, направленный против национальных меньшинств. Под вывеской "борьбы с терроризмом" в реальности идёт самая настоящая зачистка - этническая, садистская, унижающая само представление о человеке как о существе, обладающем правами.

Вот почему сегодня Екатеринбургское дело называют символом нового террора. Это не оговорка, не ошибка, не "перегиб". Это и есть обнажённая правда о том, во что превратился российский репрессивный аппарат. В машину расправы. В машину страха. В машину, которой не нужна ни правда, ни справедливость.

И пока эта машина работает, никто не может быть в безопасности. Ни в Екатеринбурге. Ни в Москве. Ни в Махачкале. Никто.

Потому что завтра мешок на голову могут надеть уже вам.

Слушайте внимательно - потому что это должно прозвучать один раз и навсегда. Азербайджан не обязан выпрашивать правду, он отстоял её на поле боя и в сердцах миллионов. Это правда, выкованная железом и болью, а не выдутая из грязных кулуаров. Россия не заслуживает униженных слухов о том, будто она "не заметила" чьи-то криминальные игры, - она заслуживает анализа, точного, как выстрел, а не плевков от дилетантов с мутным взглядом.

А Подоляка пусть навсегда останется на дне своего мутного пруда, где пучится тухлый ил недообразованности и плещется паранойя. Там ему и место - среди тех, кто путает дипломатическую ноту с ночным доносом, а красный ордер Интерпола с чёрным письмом Мефистофеля. Его словесное месиво не просто нелепо - оно смердит, как прогнившая падаль в жаркий день.

И вот почему каждый нормальный человек обязан стереть эту гнилую слизь с подошв и бросить Подоляке в лицо: довольно. Довольно изрыгать этот ядовитый бред. Довольно глумиться над логикой и гадить на справедливость. Довольно марать слово "журналист" своим обветшалым, облезлым ртом.

Юрий Подоляка - это гниющий сгусток вранья, кишащий червями паники и ненависти, который разваливается вонючей жижей при первом столкновении с фактами.

И будет разлагаться дальше, пока его яд не смоют вместе с прочей словесной плесенью...