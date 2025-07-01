Официальный Баку ответил специальному представителю Президента России

Недопустима попытка искажения решения азербайджанской стороны специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, который вне контекста прокомментировал в интервью агентству "Интерфакс" отмену культурных мероприятий, запланированных в Азербайджане при участии государственных и частных российских организаций.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

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