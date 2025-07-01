https://news.day.az/politics/1764734.html Официальный Баку ответил специальному представителю Президента России Недопустима попытка искажения решения азербайджанской стороны специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, который вне контекста прокомментировал в интервью агентству "Интерфакс" отмену культурных мероприятий, запланированных в Азербайджане при участии...
Официальный Баку ответил специальному представителю Президента России
Недопустима попытка искажения решения азербайджанской стороны специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, который вне контекста прокомментировал в интервью агентству "Интерфакс" отмену культурных мероприятий, запланированных в Азербайджане при участии государственных и частных российских организаций.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.
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