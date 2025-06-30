Глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко выразил обеспокоенность в связи с насильственным обращением с азербайджанцами в Екатеринбурге, передает Day.Az.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями о насилии, пытках и бесчеловечном обращении с этническими азербайджанцами в России, приводящем даже к гибели людей, по вине российских сил безопасности. Мои мысли с жертвами и их семьями", - написал он в соцсети.

Отметим, что утром 27 июня в Екатеринбурге была проведена операция более чем в 10 квартирах, где проживали азербайджанцы. Большинство членов семьи Сафаровых, родом из Агдама, были задержаны. В ходе операции были убиты два брата - Зияддин и Гусейн Сафаровы, а также задержаны многие азербайджанцы. Несколько человек были госпитализированы.