Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Руанды

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Руанды Полю Кагаме по случаю национального праздника Республики Руанда, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Руанда.

Динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Руандой вызывает удовлетворение. С теплотой вспоминаю нашу встречу с Вами в Баку, обмен мнениями и обсуждения, проведенные нами в рамках Вашего визита в Азербайджан для участия в СОР29 в ноябре прошлого года.

Сегодня имеются хорошие возможности для расширения сферы охвата азербайджано-руандийских отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Верю, что наши совместные усилия на пути развития дружеских отношений и углубления сотрудничества будут и впредь способствовать благосостоянию наших народов.

В столь знаменательный день выражаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу благополучия и процветания",- говорится в письме.