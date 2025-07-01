В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация про то, как Пашинян давит пророссийскую оппозицию.

Day.Az представляет публикацию:

Тем временем, у российских пропагандистов есть еще одна головная боль - и это Армения, а точнее то, как Пашинян давит пророссийскую оппозицию.

Через Соловьева и Симоньян активно разгоняют некий "внутренний конфликт". Послушаешь - так ощущение, будто гражданская война началась.

Готовят армянам бомбу замедленного действия: и это, кстати, вопреки интересам самой России, если уж на то пошло.

Все, что умеют эти Кеосаяны, Симоньяны и Соловьевы - это подливать масло в огонь проблем и конфликтов, превращая соседей РФ во врагов. Неужели даже адекватные силы в Москве этого не понимают?

Автор карикатуры - HSF