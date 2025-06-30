https://news.day.az/society/1764498.html Теймур Мусаев заявил об особом внимании государства развитию здравоохранения Государство уделяет особое внимание развитию здравоохранения. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал на встрече с выпускниками Азербайджанского медицинского университета.
Теймур Мусаев заявил об особом внимании государства развитию здравоохранения
Государство уделяет особое внимание развитию здравоохранения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал на встрече с выпускниками Азербайджанского медицинского университета.
Он отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева достигнуты значительные успехи в сфере здравоохранения, модернизируется инфраструктура, повышается качество медицинских услуг.
"Первый вице-президент Мехрибан Алиева также вносит вклад в развитие этой сферы, проявляя внимание и заботу о медицинских работниках", - сказал он.
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