Baku Piano Festival 2025 завершился благодарностью бразильских артистов Азербайджану

Концерт бразильского коллектива Liz Rosa Quartet ознаменовал завершение Baku Piano Festival 2025 на живописной площадке Rotunda Roof Garden, сообщает Day.Az.

Перед началом заключительного вечера к зрителям с приветственным словом обратился директор фестиваля, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. Он тепло поблагодарил всех гостей, а также спонсоров и партнеров, чей вклад стал важным фундаментом успеха фестиваля.

На сцене в этот вечер блистали талантливые музыканты: вокалистка Лиз Роса, пианист-виртуоз Рикардо Фиуза, мастер бас-гитары Бервал Мораес, ритм-мастер за ударной установкой Айзек Джамба, а также Шаин Новрасли и Майк дель Ферро. Вместе они создали неповторимую атмосферу живой и искренней музыки, проникнутой страстью и энергией.

Бразильские артисты отметили дружелюбную и гостеприимную атмосферу фестиваля, подчеркнули его высокую организацию и невероятную поддержку публики, выразив благодарность Азербайджану за тёплый приём и живой отклик.

Baku Piano Festival 2025 на протяжении двух недель дарил жителям и гостям столицы насыщенную концертную программу, охватившую музыку самых разных жанров и стилей. В рамках фестиваля состоялись разнообразные арт-мероприятия, выставки, литературный конкурс и вдохновляющие джем-сейшны, которые объединили музыкантов, любителей искусства. Особой гордостью фестиваля стали концерты молодых талантов под названием We Are the Future, призванные поддержать и открыть новые имена на музыкальном горизонте.

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