Карл III решил отказаться от королевского поезда

Британский монарх Карл III решил больше не пользоваться знаменитым королевским поездом.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на отчет пресс-службы Букингемского дворца сообщает ТАСС.

В документе говорится, что королевский поезд, в различных вариациях использовавшийся для перевозки монаршей семьи с середины XIX века, будет выведен из эксплуатации до истечения срока действия текущего контракта.

Поезд, состоящий из девяти вагонов, в 2024 году использовался только два раза. Стоимость этих поездок составила почти £90 тыс. ($125 тыс.), в то время как обслуживание и стоянка состава обходятся более чем в £500 тыс. ($685 тыс.) в год.

По словам хранителя ассигнований на содержание британского короля Джеймса Чалмерса, королевский поезд был частью национальной жизни на протяжении многих десятилетий. Однако движение вперед не должно быть связано прошлым. Он отметил, что пришло время "теплого прощания".