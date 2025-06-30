https://news.day.az/world/1764387.html В Москве разбушевался "Корнелиус" - ВИДЕО В Москве бушует циклон "Корнелиус". Как передает Day.Az, ливни, похолодание и штормовой ветер до 17 м/с будут в столице 2 дня. В последний раз таким холодным 30 июня было около 50 лет назад. Непогода закончится только завтра вечером. Сильного потепления не будет - температура будет доходить до 20°С.
В Москве разбушевался "Корнелиус" - ВИДЕО
В Москве бушует циклон "Корнелиус".
Как передает Day.Az, ливни, похолодание и штормовой ветер до 17 м/с будут в столице 2 дня.
В последний раз таким холодным 30 июня было около 50 лет назад.
Непогода закончится только завтра вечером. Сильного потепления не будет - температура будет доходить до 20°С.
Ранее мы сообщали о катастрофической ситуации с лесными пожарами в турецкой провинции Измир.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре