В Москве разбушевался "Корнелиус"

В Москве бушует циклон "Корнелиус".

Как передает Day.Az, ливни, похолодание и штормовой ветер до 17 м/с будут в столице 2 дня.

В последний раз таким холодным 30 июня было около 50 лет назад.

Непогода закончится только завтра вечером. Сильного потепления не будет - температура будет доходить до 20°С.

Ранее мы сообщали о катастрофической ситуации с лесными пожарами в турецкой провинции Измир.