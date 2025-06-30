https://news.day.az/world/1764355.html Катастрофические лесные пожары в Измире - ВИДЕО Катастрофическая ситуация с лесными пожарами сложилась в турецкой провинции Измир. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В ряде регионов Турции стало очень ветрено, из-за чего пожары в провинции быстро достигли городских окраин. Вчера ночью в регионе проходила экстренная эвакуация жителей.
Катастрофические лесные пожары в Измире - ВИДЕО
Катастрофическая ситуация с лесными пожарами сложилась в турецкой провинции Измир.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В ряде регионов Турции стало очень ветрено, из-за чего пожары в провинции быстро достигли городских окраин.
Вчера ночью в регионе проходила экстренная эвакуация жителей. Одновременно набрали силу пожары в провинции Маниса, подойдя вплотную к одноимённому городу.
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