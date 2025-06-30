Катастрофические лесные пожары в Измире

Катастрофическая ситуация с лесными пожарами сложилась в турецкой провинции Измир.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В ряде регионов Турции стало очень ветрено, из-за чего пожары в провинции быстро достигли городских окраин.

Вчера ночью в регионе проходила экстренная эвакуация жителей. Одновременно набрали силу пожары в провинции Маниса, подойдя вплотную к одноимённому городу.