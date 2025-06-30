Белый дом пригрозил ЕС

Соединенные Штаты примут дополнительные меры против Европейского союза в сфере торговли, если он не откажется вслед за Канадой от цифрового налога.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

Он напомнил, что в формате Группы семи ранее были достигнуты определенные договоренности относительно цифрового налога, а также налога в размере как минимум 15% в отношении многонациональных корпораций. "Посмотрим, уберут ли они их. Если не уберут, [представителю США на торговых переговорах] Джеймисону Гриру найдется, что на это сказать", - заявил Хассет, комментируя в прямом эфире телекомпании Fox News взаимодействие с ЕС. "Посмотрим, как будут развиваться события", - отметил экономический советник американского лидера.

Кроме того, Хассет подтвердил, что США и Канада немедленно возобновят торговые переговоры после решения Оттавы отменить обложение цифровым налогом американских компаний. "Абсолютно. <...> Несомненно, это означает, что мы можем вернуться к переговорам", - сказал глава экономического совета Белого дома.

Ранее мы сообщали, что США и Канада возобновят переговоры о заключении торговой сделки.