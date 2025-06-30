США и Канада возобновят переговоры о заключении торговой сделки

США и Канада договорились продолжить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает канадское правительство.

"Премьер-министр Карни и президент Трамп договорились, что стороны возобновят переговоры с целью согласования сделки к 21 июля 2025 года". - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.

Также сообщается, что для поддержания переговоров министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань объявил, что отменяет налог на цифровые услуги, который применялся к американским технологическим гигантам, таким как Amazon, Google, Alphabet, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Uber и Airbnb.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп объявил о прекращении обсуждение соглашения о торговле с Канадой.