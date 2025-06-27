Трамп объявил о прекращении обсуждение соглашения о торговле с Канадой

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается продолжать диалог с Канадой о торговом соглашении между странами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы прекращаем все обсуждения по торговле с Канадой, решение вступает в силу немедленно", - написал он в Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что его решение связано с намерением Оттавы ввести налог на цифровые услуги для американских технологических компаний. Трамп обвинил канадские власти в "копировании Евросоюза".

США, по его словам, в ответ на это не только прекратят дискуссии о торговом соглашении, но и введут пошлины на ведение бизнеса для канадских компаний на американском рынке. Президент США пообещал объявить о них в ближайшие семь дней.

Ранее Путин заявил о возможности встречи с Трампом.