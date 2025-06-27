Путин заявил о возможности встречи с Трампом

Президент РФ Владимир Путин назвал вполне возможной свою встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал отвечая на вопросы журналистов.

"А так, в целом, встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить", - сказал российский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее мы сообщали, что Путин встретился с главой МИД Ирана.