https://news.day.az/world/1763922.html Путин заявил о возможности встречи с Трампом Президент РФ Владимир Путин назвал вполне возможной свою встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об это он сказал отвечая на вопросы журналистов "А так, в целом, встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить", - сказал российский лидер, отвечая на вопросы журналистов.
Путин заявил о возможности встречи с Трампом
Президент РФ Владимир Путин назвал вполне возможной свою встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал отвечая на вопросы журналистов.
"А так, в целом, встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить", - сказал российский лидер, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее мы сообщали, что Путин встретился с главой МИД Ирана.
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