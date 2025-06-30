LG окончательно свернула поддержку своих смартфонов

Южнокорейская компания LG Electronics полностью прекратила поддержку своего мобильного бизнеса, поставив точку в истории некогда популярных смартфонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило профильное издание SamMobile.

Как стало известно, компания больше не будет выпускать запчасти, предоставлять программные обновления или осуществлять ремонт через официальные сервисы.

Журналисты отметили, что LG, которая в середине 2000-х считалась одним из главных конкурентов Samsung, постепенно теряла позиции на рынке. Несмотря на инновационные разработки, компания не смогла адаптироваться к изменениям и в 2021 году объявила о полном уходе с рынка смартфонов.

Аналогичная участь постигла и других бывших лидеров рынка: Nokia после продажи Microsoft так и не восстановила позиции, BlackBerry безуспешно пыталась перейти на Android, а HTC практически исчезла с прилавков.

В Южной Корее, где LG до последнего сохраняла около 1% рынка, пользователям теперь придется переходить на устройства других производителей - в основном Samsung. Эксперты отмечают, что это закономерный итог для компании, которая не смогла конкурировать в условиях жесткого технологического рынка.