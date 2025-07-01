В Индии резко выросло число погибших при взрыве на химзаводе

Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в южном штате Телангана достигло 34 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, со ссылкой на полицию сообщило агентство ANI.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

Десятки раненых остаются в больнице. Правительство штата распорядилось провести расследование инцидента.

Взрыв на предприятии компании Sigachi Industries произошел утром в понедельник. Он вызвал обрушение промышленного здания и крупный пожар. На месте ЧП все еще продолжается разбор завалов.