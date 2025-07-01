https://news.day.az/world/1764546.html В Индии резко выросло число погибших при взрыве на химзаводе Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в южном штате Телангана достигло 34 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, со ссылкой на полицию сообщило агентство ANI. Ранее сообщалось о 10 погибших. Десятки раненых остаются в больнице. Правительство штата распорядилось провести расследование инцидента.
В Индии резко выросло число погибших при взрыве на химзаводе
Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в южном штате Телангана достигло 34 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, со ссылкой на полицию сообщило агентство ANI.
Ранее сообщалось о 10 погибших.
Десятки раненых остаются в больнице. Правительство штата распорядилось провести расследование инцидента.
Взрыв на предприятии компании Sigachi Industries произошел утром в понедельник. Он вызвал обрушение промышленного здания и крупный пожар. На месте ЧП все еще продолжается разбор завалов.
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