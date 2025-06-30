Представление риторики Затулина как позиции Госдумы России носит целенаправленный характер

Представление риторики Константина Затулина как позиции Госдумы России носит целенаправленный характер.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник заявил Trend член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям, а также рабочей группы по межпарламентским отношениям Азербайджан-Россия Эльчин Мирзабейли.

Он отметил, что депутат Государственной Думы России Константин Затулин вновь выдвинул обвинения в адрес Азербайджана, что отражает высокомерное отношение к независимой политике стран постсоветского пространства и лишено оснований.

По словам депутата, К.Затулин утверждает, что якобы Азербайджан на протяжении многих лет поддерживал отношения под прикрытием мнимой дружбы для достижения собственных целей. Однако факты свидетельствуют об обратном. Азербайджан всегда открыто выражал свою позицию и никогда не скрывался за "невидимыми целями" - ни во время карабахского конфликта, ни на последующих этапах. Восстановление территориальной целостности Азербайджана стало шагом, полностью соответствующим международному праву, и это официально признанная многими государствами, включая Россию, реальность.

"Азербайджано-российские отношения никогда не строились на имитации дружбы: в экономической, энергетической, гуманитарной и сфере безопасности были реализованы сотни конкретных проектов. Эти факты полностью опровергают утверждение Затулина о "мнимых" отношениях", - сказал он.

Э.Мирзабейли отметил, что, по утверждению российского депутата, массовые аресты азербайджанцев в России - это всего лишь предлог, и Баку якобы намеренно это преувеличивает, - тогда как на самом деле защита своих граждан является обязанностью Азербайджана, вытекающей из норм международного права. Речь идет о систематическом давлении правоохранительных органов на азербайджанскую общину. Азербайджанская сторона выразила резкий протест с приведением конкретных фактов и потребовала объяснений от официальных структур России. Если в какой-либо стране проживают десятки тысяч ваших граждан, защита их прав не "предлог" и не "преувеличение". Принятие Азербайджаном суверенных решений не требует разрешения какого-либо государства.

"И связи Азербайджана с Украиной, и сотрудничество с Израилем носят открытый и прозрачный характер. Азербайджан не является ни членом НАТО, ни ОДКБ. Страна может сотрудничать с различными региональными державами. Энергетическая дипломатия и сбалансированная внешняя политика Азербайджана на протяжении многих лет основываются на механизме параллельных отношений с Европейским союзом, Россией, Турцией, США и Ираном", - сказал он.

Депутат добавил, что Затулин утверждает, что приостановка Азербайджаном российских культурных проектов - это "поиск предлогов во всем". На самом деле культурные отношения должны строиться на принципах взаимного уважения.

"После фактов бесчеловечного обращения с гражданами Азербайджана в России возник общественный резонанс. В этой ситуации решение министерства культуры Азербайджана основано как на позиции государства, так и общества и является легитимным с правовой точки зрения. Риторика Затулина напоминает о комплексе бывшей империи и синдроме неспособности принять постсоветские государства как независимых акторов. Азербайджан является государством, которое само определяет свою судьбу с 1991 года, и границы которого признаны ООН. Справедливая позиция Азербайджана в связи с Карабахом, а также многовекторная политика страны основываются на международном праве. Азербайджан не нарушал никаких международных обязательств, а напротив, придерживается конструктивных форматов партнерства", - сказал он.

Э.Мирзабейли подчеркнул, что представление риторики К.Затулина как позиции Государственной Думы России носит целенаправленный характер.

"Давно известно, что Затулин является приспешником армянской диаспоры. Также хорошо известно его отношение к азербайджанцам. Используя провокационный характер его высказываний, предпринимаются попытки представить точку зрения Затулина как официальную позицию Государственной Думы России", - сказал депутат.

Он отметил, что заявления К.Затулина - это не что иное, как необоснованные обвинения в адрес суверенной, сбалансированной и открытой политики Азербайджана.

"Азербайджанское государство полно решимости защищать своих граждан, строить отношения со своими международными партнерами на основе взаимного уважения, и субъективные соображения какого-либо депутата не могут изменить эту линию. Суверенная и независимая политика Азербайджана формируются и будут продолжаться не с чьего-либо согласия, а по воле народа страны", - добавил он.