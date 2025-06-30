Азербайджанский депутат Севиль Микаилова приняла участие в обсуждениях на 296-й сессии Исполнительного комитета IPU в Греции

По поручению спикера парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой Вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова приняла участие в обсуждениях в рамках 296-й сессии Исполнительного комитета IPU в Греции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе заседания Исполнительный комитет рассмотрел действующие механизмы реагирования IPU на кризисные ситуации в мире. Участники обсудили возможные форматы усиления работы организации в таких сферах, как предотвращение конфликтов, миростроительство, посредничество, гуманитарные мероприятия и восстановление конституционного порядка.

Выступая на обсуждениях, С.Микаилова, в частности, подчеркнула важность рекомендации национальным парламентам по пересмотру своих законодательных актов с целью устранения положений, которые могут привести к кризисам и конфликтам.

"Например, существуют страны, в чьих законодательных актах, даже в конституции, содержатся территориальные претензии к другим государствам", - отметила она.

Кроме того, Исполнительный комитет рассмотрел статус поправок к Уставу и Правилам IPU, обсудил нерешённые вопросы и реализацию новых положений.

Комитет также заслушал информацию о подготовке к 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов и 15-му Саммиту женщин-спикеров парламентов.

В повестке заседания также было рассмотрение планов по оценке действующей Стратегии и подготовке новой Стратегии IPU на 2027-2031 годы.

Отметим, что 296-я сессия Исполнительного комитета IPU проходит с 28 июня по 1 июля.