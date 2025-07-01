Пакистан привержен поддержке молодёжных инициатив ОЭС

Пакистан привержен поддержке молодёжных инициатив Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает Day.Az, об этом сказал в видеообращении председатель молодежной программы премьер-министра Пакистана Рана Масхуд Ахмед Хан в ходе Молодежного форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на тему "Укрепление роли молодежи в построении устойчивого и климатоустойчивого будущего", который проходит в Агдаме.

"Выражаю признательность Азербайджанской Республике за организацию этого значимого форума. Призываю всех делегатов воспользоваться этой возможностью для активного участия, укрепления партнёрств и осознанного подхода к нашему общему будущему. Вместе мы построим более зелёный, безопасный и устойчивый эко-регион, вдохновлённый страстью и лидерством молодёжи",- сказал он.

По его словам, Пакистан привержен поддержке молодёжных инициатив и предложений, которые будут лежать в основе Видения ОЭС на 2026-2035 годы, сосредоточенного на устойчивом развитии, климатической устойчивости и региональной солидарности.

Рана Масхуд Ахмед Хан также подчеркнул, что национальная стратегия страны придаёт приоритет цифровой трансформации, предпринимательству и активному вовлечению молодёжи в экологические инновации.

"Платформы, подобные Молодёжному форуму ОЭС, - это не просто символика. Они способствуют плодотворному сотрудничеству и обмену инновационными идеями между молодёжными представителями стран-членов ОЭС. Такой обмен является мощным инструментом для укрепления регионального согласия, совместного решения проблем и развития эффективного молодёжного лидерства",- сказал он.