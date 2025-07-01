Эти лица должны будут покинуть Азербайджан

Государственная миграционная служба Азербайджана обратилась к иностранцам и лицам без гражданства, которым ранее было продлено временное пребывание в стране из-за пандемии.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Речь идет о тех, кто находится в Азербайджане с 24 марта 2020 года и не смог покинуть страну из-за ограничений, вызванных COVID-19. Эти лица до сих пор считаются находящимися в стране на законных основаниях благодаря решениям миграционной службы.

Однако, как отмечается в обращении, до 31 июля 2025 года иностранные граждане и лица без гражданства обязаны либо подать документы на разрешение на временное проживание, если у них есть одно из оснований, указанных в статье 45 Миграционного кодекса, либо покинуть территорию Азербайджана.