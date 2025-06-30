https://news.day.az/world/1764404.html Иран выступает за обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе Для Ирана важны мир и стабильность на Южном Кавказе. Об этом заявил 30 июня пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи на пресс-конференции в Тегеране, сообщает Day.Az. Представитель министерства отметил, что Иран всегда поддерживал мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и призвал стороны подписать мирное соглашение в ближайшее время.
Иран выступает за обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе
Для Ирана важны мир и стабильность на Южном Кавказе.
Об этом заявил 30 июня пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи на пресс-конференции в Тегеране, сообщает Day.Az.
Представитель министерства отметил, что Иран всегда поддерживал мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и призвал стороны подписать мирное соглашение в ближайшее время.
Бегаи отметил, что Иран имеет хорошие и сбалансированные отношения с обеими странами и отмечает важность продолжения политики добрососедства.
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