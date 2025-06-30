В партии импортированных из России луковых колец выявлены патогенные бактерии

В партии луковых колец, импортированных в Азербайджан из России, выявлены патогенные бактерии (Listeria monocytogenes).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

Так, согласно информации, патогенные бактерии выявлены в результате проверки проб, отобранных сотрудниками Агентства из партии из 639 килограммов луковых колец, проиведенных на предприятии "Мираторг-Запад" и импортированных со стороны ООО "Мирторг" из России.

По данному факту в установленном законодательством порядке принято соответствующее решение, партия продукции уничтожена.