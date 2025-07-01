За нарушение госграницы задержаны свыше десяти человек
В течение прошлого месяца на государственной границе Азербайджана были задержаны 13 человек за ее незаконное пересечение.
Об этом сообщили Day.Az Государственная пограничная служба.
Среди задержанных - восемь граждан Азербайджана, а также граждане Пакистана (2), Турции (1), Ирана (1) и Ганы (1). Некоторые пытались пересечь границу по поддельным паспортам, с фальшивыми штампами или чужими документами. Всего за такие попытки были задержаны 8 человек.
Кроме того, за нарушение режима на государственной границе были задержаны 905 человек - в отношении каждого были приняты соответствующие меры.
Госграница остается и важным фронтом в борьбе с преступностью. В рамках совместных мероприятий с правоохранительными органами были задержаны 289 человек, находившихся в розыске, и переданы соответствующим структурам.
Также предотвращен выезд за границу 428 граждан, которым это было запрещено. Еще 35 лицам, находящимся в списке нежелательных, не позволили въехать на территорию страны.
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