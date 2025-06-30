Изменена дата проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2026 года

Изменена дата проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет в Баку в 2026 году.

Как сообщает Day.Az, информация об этом опубликована на официальном сайте "Формулы-1".

Отмечается, что причиной изменения является то, что 27 сентября в Азербайджане является Днем памяти.

В связи с этим соревнования в Баку пройдут 24, 25 и 26 сентября.

Информацию подтвердили в Операционной компании Baku City Circuit (BCC).

Напомним, что ранее сообщалось о проведении соревнований 25, 26 и 27 сентября.