https://news.day.az/sport/1764452.html Изменена дата проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2026 года Изменена дата проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет в Баку в 2026 году. Как сообщает Day.Az, информация об этом опубликована на официальном сайте "Формулы-1". Отмечается, что причиной изменения является то, что 27 сентября в Азербайджане является Днем памяти.
Изменена дата проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2026 года
Изменена дата проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет в Баку в 2026 году.
Как сообщает Day.Az, информация об этом опубликована на официальном сайте "Формулы-1".
Отмечается, что причиной изменения является то, что 27 сентября в Азербайджане является Днем памяти.
В связи с этим соревнования в Баку пройдут 24, 25 и 26 сентября.
Информацию подтвердили в Операционной компании Baku City Circuit (BCC).
Напомним, что ранее сообщалось о проведении соревнований 25, 26 и 27 сентября.
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