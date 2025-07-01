Президент Института образования ОЭС подчеркнул важность адаптации образования к вызовам ИИ и соцсетей
Социальные сети, инструменты искусственного интеллекта (ИИ) - это вызов образовательным моделям.
Как передает Day.Az, со ссылкой на командированного в Агдам сотрудника Trend, об этом заявил президент Института образования ОЭС Мехмет Акиф Киреччи во время выступления на панельной сессии "Высокие перспективы: Роль молодежи в региональном развитии" в рамках Молодежного форума в городе Агдам.
"Эти инструменты открывают широкие возможности для привлечения молодежи к образованию. Мы должны стараться выделять самых способных молодых людей. Без образования невозможно построить успешное будущее. Образование молодежи и их информированность о происходящих в мире событиях имеют первостепенное значение",- добавил он.
По его словам, молодежь очень хорошо умеет строить узы дружбы, взаимоотношения.
Он отметил, что образование охватывает каждый аспект жизни человека.
"За последние два года мы столкнулись с проблемами современного образования. Модели образования показывают, что оно формируется на основе особенностей каждой страны. Мы должны ускорить нашу работу в этом направлении",- сказал он.
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