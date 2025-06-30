Варданян распродает имущество в России за полцены

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как сообщают некоторые источники, Рубен Варданян, точнее, его семейство, распродает недвижимость в России.

Проверить информацию возможности нет, особенно в нынешней ситуации, но она почему-то не вызывает сомнений. Этим Рубик должен был закончить. Надежды на скорое освобождение с оркестром и победоносный въезд в Москву или Ереван под ручку с лучшими адвокатами мира не оправдались. Судебный процесс по его делу продолжаются, а затраты на тех самых "лучших адвокатов" растут. Вокруг семейства сегодня крутится немало мошенников, предлагающих Варданяну-младшему свои услуги по освобождению папочки. Не бесплатно, конечно.

Как известно, отправляясь в 2022 году в Карабах для выполнения ответственного задания, Варданян весь свой российский бизнес переписал на членов семьи. Знал, шельма, на что идет. Это он сейчас рассказывает сказки о высоких гуманистических намерениях, а на самом деле прекрасно был осведомлен о возможных последствиях подобной деятельности.

По данным из российских СМИ, Рубик оставил свое состояние в доверительное управление компании "Кью капитал" (уставной капитал 4,5 млрд. долларов), которой владеют офшор TD Advisors и супруга Варданяна Вероника Зонабенд. После ареста Рубика, сайт life.ru сообщил, что Рубен Варданян передал под контроль "Кью капитал" доли в нескольких компаниях.

А если говорить о недвижимости, то в одной только Москве у Варданянов полно элитного жилья. Например, квартира площадью 230 квадратных метров стоимостью около 400 млн. рублей в люксовом ЖК "Романов". Здание относится к кварталу бывших доходных домов графа Шереметева, где в СССР жили Хрущев, Молотов, Ворошилов, Косыгин, Буденный, Жуков и др. Ничего себе. а?

Есть у Варданянов также квартира в 150 квадратных метров в "Петровском дворике" - эксклюзивном жилом комплексе из шести отреставрированных исторических особняков, построенных при Александре III, а также квартира в доме Союза композиторов, где жили Галина Вишневская, Мстислав Ростропович, Георгий Свиридов и другие.

Одним словом, семейству будет что продать, чтобы поправить дела и расплатиться с "лучшими" адвокатами и правозащитниками.

Что ж, он так и должен был закончить.