Суд вынес решение об аресте двух человек, задержанных по делу "Sputnik Азербайджан"

18:43

Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении директора информационного агентства "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и сотрудника Евгения Белоусова, задержанных в офисе данного агентства в результате проведенной накануне операции.

Day.Az сообщает, они приговорены к 4 месяцам лишения свободы.

Картавых и Белоусову предъявлено обвинение по статьям УК 178.3.1 (Мошенничество, совершенное организованной группой) , 192.2.2 (Незаконное предпринимательство с получением крупного дохода), 192.2.3 (Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой), 193-1.3.1 (Легализация имущества, приобретенного преступным путем, совершенная организованной группой или преступным сообществом (преступной группой) и 193-1.3.2 (Легализация имущества, приобретенного преступным путем, в крупном размере).

18:10

Проходит судебный процесс в отношении задержанных в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в бакинском филиале информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан").

Day.Az сообщает, что Хатаинский районный суд рассматривает ходатайства об избрании в их отношении меры пресечения.

17:27

Состоятся судебные процессы над исполнительным директором "Sputnik Азербайджан" Игорем Картавых и сотрудником структуры Евгением Белоусовым, задержанными в результате операции, проведенной МВД Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, дело будет рассматриваться в Хатаинском районном суде.

Отметим, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками министерства внутренних дел Азербайджана в Бакинском филиале информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан"), задержаны 7 человек. По возбужденному уголовному делу по статьям Уголовного Кодекса АР о мошенничестве, незаконном предпринимательстве, легализации имущества, приобретенного преступным путем, два человека арестованы, еще пять привлечены к уголовной ответственности.