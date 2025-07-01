https://news.day.az/world/1764604.html Более 50 тысяч человек эвакуировано из Измира - ФОТО - ВИДЕО Тысячи человек эвакуированы в безопасные районы после пожаров в Измире. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая. Уточняется, что турецкие спасатели эвакуировали уже более 50 тысяч человек из провинций Измир и Маниса, где пожарные продолжают бороться с серией лесных возгораний.
Более 50 тысяч человек эвакуировано из Измира - ФОТО - ВИДЕО
Тысячи человек эвакуированы в безопасные районы после пожаров в Измире.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая.
Уточняется, что турецкие спасатели эвакуировали уже более 50 тысяч человек из провинций Измир и Маниса, где пожарные продолжают бороться с серией лесных возгораний.
По данным местного Агентства гражданской обороны, природная стихия затронула как минимум 41 общину в разных регионах страны. В провинции Измир из-за пожаров пострадали более 130 жилых домов, огонь тушат 1 тысяча пожарных и 14 вертолетов.
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