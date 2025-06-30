Азербайджан и Узбекистан обсуждают подготовку к саммиту ОЭС

30 июня 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан Бобура Усманова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, во время встречи обсуждались планы и совместные проекты, вытекающие из азербайджано-узбекского союзничества, подготовка к двусторонним визитам на высшем уровне, а также вопросы многостороннего сотрудничества и подготовка к проведению в Азербайджане 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"В развитии основанного на братстве и дружбе союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном была подчеркнута важность существующих контактов между лидерами двух стран, межправительственной комиссии и механизма политических консультаций. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении ведомства.