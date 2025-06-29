Азербайджанский хоккеист из США провел мастер-класс в Баку

Азербайджанский профессиональный хоккеист Даниял Джаниев, проживающий в США, прибыл в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен встретился с юными хоккеистами клуба Ocaq Sport и провел для них мастер-класс.

Встреча, организованная впервые, прошла на ледовой арене Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева. Для молодых спортсменов это стало не только мотивацией, но и уникальной возможностью получить профессиональные знания и навыки.

Отметим, что Джаниев является ведущим игроком хоккейного клуба Университета Пенсильвании и воспитанником системы Федерации хоккея США. Он участвовал в различных международных турнирах, показывая высокие результаты. Даниал, родители которого - азербайджанцы, всегда подчеркивает свою приверженность национальным корням.