https://news.day.az/society/1764311.html В Азербайджане запрещаются эти браки - с завтрашнего дня С завтрашнего дня в Азербайджане увеличиваются обстоятельства, препятствующие заключению брака. Как передает Day.Az, с 1 июля в Азербайджане запрещается заключение браков между детьми братьев и (или) сестер, имеющих общих биологических дедушек и (или) бабушек, а также между двоюродными братьями и сестрами, имеющими биологическое родство.
В Азербайджане запрещаются эти браки - с завтрашнего дня
С завтрашнего дня в Азербайджане увеличиваются обстоятельства, препятствующие заключению брака.
Как передает Day.Az, с 1 июля в Азербайджане запрещается заключение браков между детьми братьев и (или) сестер, имеющих общих биологических дедушек и (или) бабушек, а также между двоюродными братьями и сестрами, имеющими биологическое родство.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре