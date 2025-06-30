В Азербайджане запрещаются эти браки

С завтрашнего дня в Азербайджане увеличиваются обстоятельства, препятствующие заключению брака.

Как передает Day.Az, с 1 июля в Азербайджане запрещается заключение браков между детьми братьев и (или) сестер, имеющих общих биологических дедушек и (или) бабушек, а также между двоюродными братьями и сестрами, имеющими биологическое родство.