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В Азербайджане запрещаются эти браки - с завтрашнего дня

С завтрашнего дня в Азербайджане увеличиваются обстоятельства, препятствующие заключению брака. Как передает Day.Az, с 1 июля в Азербайджане запрещается заключение браков между детьми братьев и (или) сестер, имеющих общих биологических дедушек и (или) бабушек, а также между двоюродными братьями и сестрами, имеющими биологическое родство.