Россия от безысходности возвращает в строй списанные танки

Россия снова вынуждена поставлять на фронт в Украине давно списанные танки.

Как передает Day.Az, украинская разведка сообщает, что российская армия массово возвращает в строй устаревшие Т-62 - технику, разработанную еще в 60-х годах прошлого века.

По данным ГУР МО, такое решение стало вынужденной мерой после значительных потерь более "свежей" бронетехники на фронте. Ресурсы танков "Т-72Б3М" и "Т-90М", которыми Россия активно воевала в первые годы вторжения, стремительно исчерпываются. Производство новых машин идет, но оно ограничено - не хватает ни производственных мощностей, ни комплектующих, особенно высокотехнологичных деталей, которые ранее закупались за рубежом.

Чтобы хоть как-то закрыть растущие дыры в парке бронетехники, командование российской армии решило "расконсервировать" танки "Т-62", которые десятилетиями ржавели, как правило, просто под открытым небом. Сейчас в основном их восстанавливают на 103-м бронетанковом ремонтном заводе в населенном пункте Атамановка Забайкальского края. Как отмечают украинские разведчики, техническое состояние этих машин оставляет желать лучшего. Многие танки хранились на складах еще с советских времен, без капремонта и нормального обслуживания. Тем не менее в условиях острой нехватки бронетехники Россия готова использовать даже такой ресурс.

Недавно украинская разведка зафиксировала переброску целой партии из 21 танка "Т-62" из восточного военного округа в европейскую часть России. После минимального ремонта эти машины могут отправиться на линию фронта в Украину. При этом Т-62 используются не только как полноценные боевые единицы, но и как стационарные огневые точки для укрепления оборонительных позиций на оккупированных территориях. По сути, старые танки превращают в неподвижные укрепления и артиллерийские орудия.