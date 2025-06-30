https://news.day.az/society/1764356.html

Жестокое убийство в Шамахы

В городе Шамахы произошло убийство. Как сообщает Day.Az, местный житель Эльшан Гулиев (1971 г.р.) был убит на улице. По предварительной версии, Э.Гулиева убил его зять Теймур Алиев (1994 г.р.) на почве семейного конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело.