В ЕС заявили о всесторонней поддержке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Улучшение отношений между Арменией и Азербайджаном могут открыть путь к устойчивому миру в регионе.

Как передает Day.Az, об этом заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на совместном брифинге с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

"Сегодня мы обсудили ситуацию в отношениях между Арменией и Азербайджаном. ЕС продолжает оказывать всестороннюю поддержку нормализации отношений между двумя странами на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Альтернативы этим трем принципам не существует. Мы приветствуем прогресс на пути двусторонней нормализации. Более конструктивные отношения между Арменией и Азербайджаном могут проложить дорогу к устойчивому миру в регионе", - отметила Каллас.

Ранее мы сообщали, что Армения и ЕС официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере.