https://news.day.az/world/1764376.html Армения и ЕС официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере Армения и Евросоюз официально приступили к обсуждению взаимодействия в области обороны. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. "Армения и ЕС официально начали консультации в сфере безопасности и обороны", - сказал он.
Армения и ЕС официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере
Армения и Евросоюз официально приступили к обсуждению взаимодействия в области обороны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.
"Армения и ЕС официально начали консультации в сфере безопасности и обороны", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас посетит Армению.
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