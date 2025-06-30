Армения и ЕС официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере

Армения и Евросоюз официально приступили к обсуждению взаимодействия в области обороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

"Армения и ЕС официально начали консультации в сфере безопасности и обороны", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас посетит Армению.