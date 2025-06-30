- а из него снова торчит нос Марго Симоньян

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о фейках от Кремля и Симоньян.

Day.Az представляет публикацию:

События в Екатеринбурге - а точнее, те, кто их запускал - спровоцировали еще одно обострение в азербайджано-российских отношениях. Но сейчас - не о кризисе и не о событиях: сейчас поговорим об одном странном эпизоде, случившемся вчера.

После того, как в азербайджанских СМИ и общественных организациях поднялась волна возмущения, в российских лентах новостей возникло аж целое заявление некой "Азербайджанской диаспоры в России".

В своем заявлении "диаспора азербайджанцев" вела себя так, будто офис организации расположен ну как минимум в если не в Кремле, то неподалеку.

"Азербайджанцы" почти дословно повторяли тезисы, которые в эти дни тиражируют Маргарита Симоньян и подконтрольные ей СМИ. Странные такие "азербайджанцы", разве нет?

У этой "диаспоры" нет ни адреса, ни офиса, ни представителей. Единственное, что у них есть - безымянный канал в телеграм на 3000 человек.

Госкомитет Азербайджана по вопросам диаспоры прямым текстом называл организацию фейковой - но симоньяновская сетка СМИ и телеграм-помоек принялась тиражировать "заявление".

Сутки. Сутки продержалась Симоньян - а потом, получив методичку со Старой Площади, принялась отрабатывать.

Сами сварганили, сами тиражируют, сами и читают.

Расстраивает другое. Недальновидность тех, кто дергает Маргариту за ниточки. Именно благодаря таким цепным псам вроде Симоньян, Соловьева и других, РФ стремительно превращает недавних друзей во врагов.

Сами, все сами!