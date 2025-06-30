https://news.day.az/politics/1764273.html В Агдамском районе полицейский подорвался на мине В Агдамском районе полицейский подорвался на мине. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении пресс-службы МВД, Генпрокуратуры и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.
В Агдамском районе полицейский подорвался на мине
В Агдамском районе полицейский подорвался на мине.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении пресс-службы МВД, Генпрокуратуры и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.
Было отмечено, что сотрудник Агдамского районного управления полиции, офицер полиции, получил ранение при исполнении служебных обязанностей, подорвавшись на противопехотной мине в селе Паправанд Агдамского района. Пострадавшему ампутировали правую ногу по щиколотку.
По факту происшествия проводится расследование.
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