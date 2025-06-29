Американские «Страйкеры» превратят в искателей дронов

Колесные бронетранспортеры (БТР) Армии США Stryker ("Страйкер") получили радары, которые превратят машину в искателя дронов. Машины испытали на учениях, пишет Army Recognition, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что оснащенный радаром EchoShield M1126 Stryker испытали в ходе учений Project Flytrap, на которых отрабатывали противодействие беспилотникам. Радар использовали для обнаружения и отслеживания воздушных целей. Информацию о дронах передавали на мобильные терминалы бойцов в режиме реального времени.

Радар Ku-диапазона весит 17,8 килограмма. Он способен обнаруживать цели на дальности до 11 километров. EchoShield может работать совместно с оптическими датчиками и средствами поражения, а также в составе интегрированной сети управления. Радар установили на крыше корпуса "Страйкера".